Was war abseits des 80er-Jahre-Rückblicks vom Ersten noch angesagt am Samstagabend? Wie lief es zum Beispiel für die Filme bei ProSieben, Sat.1 und VOX?

hat dem Ersten am Samstag den Sieg beim jungen Publikum eingebracht: 15,1 Prozent Marktanteil gab es damit zu holen, 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein. Auch bei Allen lief es angesichts von 3,45 Millionen Zuschauern und 14,0 Prozent Marktanteil gut für den Rückblick. Das ZDF war dennoch erfolgreicher beim Gesamtpublikum:hatte dort 4,37 Millionen Zuseher vorzuweisen, das entsprach 17,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatten die Mainzer klar das Nachsehen, hier standen 0,46 Millionen Zuseher und 7,6 Prozent auf dem Zettel.RTL musste sich bei den Umworbenen also mit Rang zwei begnügen.verzeichneten 11,8 Prozent Marktanteil bei 0,69 Millionen jungen Zuschauern. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,43 Millionen. ProSieben hat ordentliche Werte mit «Mädelstrip» ► erzielt, die US-Komödie erreichte 9,4 Prozent Marktanteil und 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige. 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schauten zu. Bei Sat.1 dagegen dürfte man nicht zufrieden sein mit, bei 7,3 Prozent blieb der Animationsstreifen hängen. Bloß 0,45 Millionen Werberelevante wollten zusehen, bei Allen betrug die Reichweite 0,95 Millionen.Das Dramahat bei VOX maue 6,6 Prozent Marktanteil verbucht, 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu. Kabel Eins hat sich mitauf bis zu 6,4 Prozent gesteigert, die ersten beiden Folgen waren mit 4,6 sowie 4,8 Prozent noch weniger gefragt. Bei 0,92, 0,97 sowie schlussendlich 1,04 Millionen lagen die absoluten Zuschauerzahlen.bestätigte mit 4,9 und 4,8 Prozent in etwa die Vorwochen-Performance. Schlusslicht war RTLZWEI mit: Gerade einmal 3,3 Prozent Marktanteil wurden dafür ausgewiesen in der Zielgruppe, lediglich 0,43 Millionen Zuschauer verfolgten die zwei Live-Hochzeiten.