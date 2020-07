«Achtung Kontrolle!» mit Jahresbestwert, «Galileo» stark wie seit März nicht mehr

Quotennews

Während «Achtung Kontrolle!» am Vorabend einen Jahresbestwert erreichte, kletterte «Mein Lokal, Dein Lokal» auf die stärkste Quote seit knapp einem Monat. Bei ProSieben überzeugte derweil «Galileo».

Die Kabel-Eins-Vorabendsendunghat am Freitagvorabend die beste Quote des laufenden Kalenderjahres geholt. Ab 18.55 Uhr verfolgten die Sendung starke 6,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen – der identische Wert hatte für die Sendung schon einmal im Juni und Januar zu Buche gestanden, erfolgreicher lief es in diesem Jahr aber noch nicht. Beim Gesamtpublikum blieb «Achtung Kontrolle!» angesichts von 0,67 Millionen Zuschauern und 3,1 Prozent hingegen knapp unter dem Senderschnitt stecken, fuhr damit aber trotzdem den höchsten Marktanteil seit über einem Monat ein.Noch stärkere Quoten hatte am Nachmittag unterdessenerreicht, das es nach dem sehr guten Ergebnis vom Donnerstag (wir berichteten ) am Freitag auf weit überdurchschnittliche 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte.sicherte sich danach ebenfalls 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit so erfolgreich wie seit Mitte Juni nicht mehr unterwegs. Insgesamt verfolgten das Format ab 17.55 Uhr 0,62 Millionen Zuschauer und starke 3,9 Prozent.Aber zurück ins Vorabendprogramm, wo sich am Freitag neben «Achtung Kontrolle!» auch das ProSieben-Magazindeutlich stärker als zuletzt präsentierte. Ab 19.05 Uhr schalteten für das Format 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was für ProSieben mit 12,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum einherging. Besser lief es für die tägliche Vorabendsendung zuletzt vor rund vier Monaten am 10. März, als sogar 13,1 Prozent zu Buche gestanden hatten. Beim Gesamtpublikum holte «Galileo» an diesem Freitag gute 4,5 Prozent.