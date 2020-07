Banijay gibt Produktionsfirma MadeFor eine Heimat

Wirtschaft

Der Produktionsriese Banijay, zu dem seit wenigen Wochen nun auch Endemol Shine gehört, wird in Deutschland noch größer. Ab sofort ist auch die Fiction-Firma MadeFor Teil von Banijay. Die Firma ging einst aus der Wiedemann & Berg Television hervor, war eine 100-prozentige Endemol-Shine-Tochter. Max Wiedemann und Quirin Berg sowie der jetzige Banijay-Deutschland-Chef Marcus Wolter hatten sie vor zehn Jahren gegründet. MadeFor produziert die «Tatorte» aus Dresden und Stuttgart und Privatsenderserien wie «Frau Jordan stellt gleich» und das ZDF-Sonntagsformat «Marie fängt Feuer».Nanni Erben und Gunnar Junken sind und bleiben Geschäftsführer. Marcus Wolter sagt: I“ch freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Team aus erstklassigen Produzenten und Machern. Alle unsere Executives und Partner haben die Chance ihre Unternehmen unabhängig und mit ihrer eigenen Handschrift im Verbund der Banijay-Gruppe zu führen. Wir setzen ausdrücklich auf die eigenständige Positionierung und Unternehmenskultur unserer Töchter. Herzlich willkommen Nanni Erben und Gunnar Juncken die im Fiction-Bereich auf all unsere Unterstützung bauen können. Wir haben den Banijay-Zug für ein paar Stunden im Bahnhof angehalten, um uns zu organisieren - ab sofort geht es gemeinsam und mit voller Kraft nach vorn."Obendrein hat nun auch die Rechtsabteilung von Banijay noch einen Neuzugang erhalten. Michael Gaul war zuvor Head of Legal bei Endemol Shine Germany und wird nun neuer Head of Legal der Banijay Germany.