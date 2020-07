Neue Folgen in Sicht? RTLZWEI hat ein Schulproblem

Quotennews

Deutlich besser lief es für Kabel Eins in der 17-Uhr-Stunde. Das Magazin «Abenteuer Leben täglich» lief 2020 nur einmal besser als am Donnerstag.

Freud und Leid liegen manchmal eben nahe beisammen. Keinen guten Spätnachmittag erwischte RTLZWEI am Donnerstag. Zunächst tat sich eine weitere Wiederholung der 2019er-Staffel vonab kurz nach 16 Uhr im Programm des Privatsenders sehr schwer. Gerade einmal 80.000 Menschen interessierten sich für die Kuppelshow, in der Zielgruppe blieb die Quote mit zweieinhalb Prozent im deutlich roten Bereich. Dann fielen die Werte derum 17 Uhr auf noch schwächere 2,2 Prozent bei den jungen Leuten ab. Nur noch rund 70.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein.Auch eine Wiederholung der Dailylief nicht gut. Das Schulformat sicherte sich ebenfalls nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Die Reichweite insgesamt stieg immerhin leicht an; auf 0,09 Millionen. Neue Folgen werden wohl noch auf sich warten lassen. Vermutlich laufen die wieder zum Schuljahresstart in Süddeutschland; also grob ab September. Einen offiziellen Termin gibt es aber noch nicht. Einen Quotensprung machte der Sender letztlich erst ab kurz nach 18 Uhr, als frische Geschichten vonundausgepackt wurden. 0,29 und 0,43 Millionen Menschen schauten zu. Mit 4,9 und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe rissen die filmpool-Serien aber auch keine Bäume aus.Besser stand da schon Kabel Eins da. Der Münchner Sender zeigte in der 17-Uhr-Stunde ein weiteres Mal- nur einmal in diesem Jahr hatte das Format eine höhere Zielgruppen-Quote eingefahren als nun am Donnerstag. Am Donnerstag nämlich wurden 8,8 Prozent Marktanteil gemessen, damit verblieb die Sendung sehr weit über der Sendernorm, die bei um die fünf Prozent liegt. Rund 500.000 Menschen sahen das einstündige Format. Das davor gesendeteholte im Rerun ebenfalls wunderbare 7,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.