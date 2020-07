Dortmunder «Tatort» findet Tezel-Ersatz

TV-News

Da die Dreharbeiten für den neuen [Tatort]] aus Dortmund begonnen haben, ist das Rätsel um den Ersatz im Ermittlerteam gelüftet.

Statt Aylin Tezel wird in den kommenden Fällen aus Dortmund Stefanie Reinsperger ermitteln. Im neuesten Dortmunderwird sie als Hauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon) stehen. "Ich bin dankbar für diese Chance und Gelegenheit, genau in dieses Team dazuzukommen. (...) Es ist für mich eine ganz große Ehre, mit diesen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen.”, führt die 32-jährige Österreicherin an, die bereits vergangenes Jahr als Gast in einen Borowski-«Tatort» in die Welt der berühmten Krimireihe hineinschnuppern durfte.Zuvor sammelte sie vor allem im Theater Erfahrung. Seit 2017 ist sie Mitglied im Berliner Ensemble und spielte schon im Wiener Burgtheater sowie - Volkstheater. Zu ihrer Filmografie zählen Werke wie «Licht» ► und das Coming-of-Age-Drama «Chucks». Im TV war sie bereits in den Serien «Maria Theresia» und «Braunschlag» zu sehen. Im neuen «Tatort» wird sie unter der Regie von Sebastian Ko geleitet. Das Buch für den Fall stammt von Jürgen Werner. Bavaria Fiction verantwortet die Produktion für den WDR «Heile Welt» soll voraussichtlich im kommenden Jahr ausgestrahlt werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Im neuen Fall dreht sich alles um eine tote Frau, die nach einem Brand in einer Hochhaus-Siedlung verkohlt im Keller entdeckt wird. Rosa Herzog (Reinsperger) merkt schnell, dass es sich dabei um einen Mord handeln muss. Zudem steht eine mögliche Vergewaltigung vor der Bluttat im Raum. Passend zur aktuellen Weltlage dreht sich in «Heile Welt» alles um die Themen Rassismus, Polizeigewalt und Fake News.