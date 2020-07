Showtime arbeitet an Lena-Horne-Miniserie

US-Fernsehen

Das Projekt mit dem Namen «Blackbird» nimmt Formen an.

Der US-Pay-TV-Sender Showtime arbeitet an einer neuen Miniserie. Diese dreht sich über die Unterhaltungslegende und Aktivistin Lena Horne. Das Projekt mit dem Titel «Blackbird: Lena Horne and America», benannt nach Hornes Lieblingsgedicht „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird“, wird von Jenny Lumet (Hornes Enkelin) zusammen mit Alex Kurtzman produziert.„Die Geschichte meiner Großmutter auf die Leinwand zu bringen, erfordert eine Mehrgenerationenanstrengung“, sagte Lumet. „Oma gab ihre Geschichte an meine Mutter weiter, die sie jetzt an mich weitergibt, damit ich sie an die Kinder unserer Familie weitergeben kann. Lenas Geschichte ist so persönlich und gleichzeitig die Geschichte Amerikas – Amerika in seiner ehrlichsten, musikalischsten, tragischsten und freundigsten Form. Das ist jetzt entscheidend. Besonders jetzt. Sie war die Liebe meines Lebens.“Horne war zu ihrer Zeit eine gefeierte Schauspielerin, Sängern und Tänzerin. Die vor knapp zehn Jahren verstorbene Künstlerin spielte die Hauptrolle in «Ein Häuschen im Himmel», «Mein Schatz ist ein Matrose», «Frank Patch – Deine Stunden sind gezählt» und «Die Venus verliebt sich». Außerdem war sie in zwei Folgen der «Sesamstraße» zu sehen. 1985 tauchte sie in einer Folge der «Bill Cosby Show» auf.