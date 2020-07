Bestes Rating, größte Reichweite: Wiederholungen vorne

US-Quoten

Obwohl nur eine alte Folge zu sehen war, schaffte es «America's Got Talent» auch in dieser Woche das beste Rating in der Zielgruppe zu sichern. Lediglich ABC und The CW zeigten - zumindest teilweise - neue Ware.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

In der Ergebnisliste waren an diesem Dienstag ganz viele große „R“ zu sehen, das bedeutet es liefen Re-Runs. Die einzigen beiden Sender, die zumindest teilweise Neuware präsentierten, waren ABC und The CW. Letzterer startete mit einer neuen Folgein die Primetime. Die Zahlen blieben im Vergleich zur Vorwoche jedoch nahezu unverändert. Das Rating in der Zielgruppe betrug auch diesmal 0,2 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei 0,98 Millionen Sehern. Im Anschluss ging noch das Comedy-Special von Tom Papaüber den Äther, das das Rating des kleinen Networks halbierte.ABC zeigte ab 22 Uhr den Staffelauftakt der 15. Reihe, den 2,89 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren verfolgten. Das Rating bei den 18-49-jährigen betrug ordentliche 0,4 Prozentpunkte. Zuvor strahlte der Sender das alte 90-Minuten-Specialaus. Damit wurden ebenfalls durchschnittlich 0,4 Prozentpunkte bei Klassisch-Umworbenen erzielt. Für ein Re-Run vonzeigte die Nadel lediglich 0,2 Punkte an. Obwohl es nur als Wiederholung lief, sicherte sichauch in dieser Woche das beste Ergebnis in der werberelevanten Gruppe. Die Casting-Show sicherte NBC 0,6 Prozentpunkte.– ebenfalls mit einer alten Folge am Start – schaffte es noch auf 0,4 Punkte.Die größte Sehbeteiligung des Abends sicherte sich CBS mit den bereits versendeten Folgen vonund, die auf 5,84 respektive 4,64 Millionen Krimi-Fans kamen.verbuchte ab 22 Uhr dann noch dasselbe Rating von 0,4 wie die beiden anderen Programme zuvor. Die Reichweite sank auf 3,67 Millionen. FOX baute aufundund registrierte damit jeweils 0,3 Prozentpunkte in der Zielgruppe.