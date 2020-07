Sky verlängert Sony-Vertrag für ganz Europa

Vermischtes

Die Vereinbarung umfasst eine mehrjährige Verlängerung der Pay-TV-Erstauswertung sowie den Zugang zu Sony Pictures' umfangreicher Filmbibliothek.

Die pan-europäische Sky-Gruppe investiert weiter in ihre Cinema-Sender. Nachdem für Deutschland zuletzt schon mehrjährige Verlängerungen mit den kleinen Studios Tobis, MGM und Constantin vereinbart wurden, ist nun ein neuer und mehrjähriger Vertrag mit Sony Pictures unter Dach und Fach. Er wurde gleich für alle europäischen Sky-Länder geschlossen und gewährt Sky nicht nur neue Sony-Streifen, sondern auch Zugang zur Filmbibliothek von Sony. Stephen van Rooyen, bei Sky für das Europa-Geschäft zuständig: „Wir freuen uns sehr, dass Sky Kunden in ganz Europa durch diesen neuen Deal mit Sony Pictures auf der führenden All-In-One-Plattform Sky Q Zugang zu noch mehr hochkarätigem Programm bekommen. Und das zusätzlich zu den Inhalten von Discovery, HBO, Netflix und Showtime, dem besten Sportangebot in Europa und unseren preisgekrönten Sky Originals."urch die Vereinbarung werden alle neuen und zukünftigen Sony Pictures Entertainment-Filmveröffentlichungen wie «Jumanji: The Next Level» «Bad Boys For Life» und «Peter Hase 2» neben neuen Animationsabenteuern für die ganze Familie wie Lin-Manuel Mirandas «Vivo» und Sony Pictures Universe of Marvel Filme «Venom 2» und «Morbius» bei Sky zu sehen sein. Aus dem Archiv kommen Filme wie «Hotel Transsilvanien», «Spider-Man» oder «Karate Kid». Sky hat zudem noch Filmverträge mit Warner, FOX und NBCUniversal – Paramount und Disney fehlen untere anderem.Mark Young, Regional Executive Vice President, Western Europe, Sony Pictures Television: "Wir freuen uns sehr, unsere besondere Beziehung zu Sky durch diese neue und verbesserte Kooperation zu verlängern. Die Branche befindet sich in einer dynamischen und herausfordernden Zeit und durch die Fortsetzung dieser Partnerschaft können wir Sky Kunden in Europa die Stärke unserer Filmbibliothek sowie die beliebtesten neuen Titel präsentieren."