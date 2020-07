Elisabeth Moss spielt Mörderin Candy Montgomery

US-Fernsehen

Das neue Projekt ist bei Universal Content Productions beheimatet.

Die Schauspielerin Elisabeth Moss hat bei Universal Content Productions (UCP) für die Hauptrolle der Serie «Candy» unterschrieben, die auf der wahren Geschichte von Candy Montgomery und Betty Gore basiert. Im Jahr 1980 hatte Montgomery in Texas ein glückliches Leben, allerdings entschloss sie sich, ihre Freundin aus der Kirchengemeinde mit einer Axt zu töten.Zahlreiche Beteiligte aus «The Act» (Hulu) werden für «Candy» zusammen arbeiten. Robin Veith schreibt das Drehbuch und fungiert als Produzent. Nick Antosca wird mit seiner Firma Eat the Cat zusammen mit Alex Hedlund als ausführender Produzent fungieren. Moss wird zusammen mit Lindsey McManus ebenfalls zu den Produzenten gehören, Jim Atkinson und John Bloom sind beratende Produzenten.Veith und Moss arbeiteten zuvor gemeinsam an der AMC-Serie «Mad Men», in der Moss die Hauptrolle spielte und Veith als Autor beteiligt war. „Ich wollte schon seit einer Weile eine Anti-Heldin spielen und versuche seit noch längerer Zeit, nach «Mad Men», wieder mit Robin zusammenzuarbeiten“, teilte Moss mit.