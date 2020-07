«Bachelor»-Best-ofs kaum noch gefragt

US-Quoten

Nach durchschnittlichem Start schalten inzwischen nur noch sehr wenige Zuschauer für die Highlights vergangener Staffeln ein.

Wochenlang hielt sichgerade noch so bei durschnittlichen 0,4 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe. An diesem Montag rutschten die Best-ofs der Show nun auf maue 0,3 Prozent ab. Auch beim Gesamtpublikum läuft es längst nicht mehr rosig. Nur 2,05 Millionen Zuschauer ließen sich am Montag für die Highlight-Show begeistern, bereits vor acht Tagen waren nur 2,10 Millionen Interessierte dabei gewesen. Überschaubare zweieinhalb Millionen Fernsehende waren für das ABC-Format bisher das Höchste der Gefühle. Klarer Sieger des Abends wurde beim werberelevanten Publikum NBCs. Die Spielshow mit Dwayne “The Rock” Johnson verbuchte starke 0,7 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Ein Rerun vonschloss mit 0,6 Prozent überraschend stark an, sodass zu später Stunde auch nochmit 0,5 Prozent punktete. Die Reichweiten fielen für alle drei NBC-Formate mit 3,82, 3,31 und 3,24 Millionen sehr ordentlich aus.Starke Gesamtreichweiten generierte auch das Programm von CBS. Vor allem eine Wiederholung vonkonnte mit 4,20 Millionen mal wieder auf reichlich Zuschauer zählen. Reruns vonundmachten sich mit 3,74 und 3,36 Millionen ebenfalls gut. Nurfiel zwischendurch mit 2,96 Millionen etwas ab. Beim jungen Publikum erzielten «The Neighborhood» und «Bob Hearts Abishola» gute 0,5 Prozent, «All Rise» musste sich mit mauen 0,3 Prozent zufrieden geben, ehe «Bull» am späten Abend durchschnittliche 0,4 Prozent einbrachte.Wiederholungen vonundschlugen sich an diesem Montag mit 2,31 und 2,49 Millionen Zusehern sowie jeweils 0,4 Prozent Zielgruppen-Rating recht solide. Der Abend bei The CW hielt sich bei ordentlichen 0,2 Prozent, während zunächst 1,09 Millionen füreingeschaltet hatten und am späten Abend 0,91 Millionen Fernsehende fürdranblieben.