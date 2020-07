Colin Kaepernick unterschreibt Disney-Vertrag

US-Fernsehen

Die Reise des San Francisco 49ers-Quarterback vom Sportler zum Bürgerrechtler wird bei ESPN umgesetzt.

Der Disney-Konzern hat einen umfassenden First-Look-Deal mit Colin Kaepernicks Produktionsfirma Ra Vision Media abgeschlossen, sodass das Maus-Haus Zugriff auf die geplante ESPN-Reihe bekommt, die den San Francisco 49ers Quarterback vom Sportler zum Bürgerrechtler begleitet.Disney schloss den Deal ab. Er konzentriert sich auf alle Plattformen wie Walt Disney Television, ESPN, Hulu, Pixar und The Undefeated, eine ESPN-Firma, die sich auf Fragen der Rosse im Sport konzentriert. Es ist geplant, dass Kaepernick eng mit The Undefeated zusammenarbeitet, was laut Disney sein Portfolio auf das gesamte Unternehmen ausweiten würde. „Ich freue mich darauf, diese historische Partnerschaft mit Disney auf allen seinen Plattformen bekannt zu geben, um Regisseure, Kreative, Geschichtenerzähler und Produzenten von Black and Brown zu fördern und die Jugend mit überzeugenden und authentischen Perspektiven zu inspirieren“, sagte der Sportler.„Colin hat sowohl als Sportler als auch Aktivist einen einzigartigen Weg beschritten und da die Nation weiterhin Rassismus und soziale Ungerechtigkeit entgegentritt, ist es besonders wichtig, Colins Stimme zu seiner Entwicklung und seinen Beweggründen zu hören“, teilte Jimmy PIatro mit, ein ESPN-Präsident.Disney schloss den Deal ab. Er konzentriert sich auf alle Plattformen wie Walt Disney Television, ESPN, Hulu, Pixar und The Undefeated, eine ESPN-Firma, die sich auf Fragen der Rosse im Sport konzentriert.