Pharrell Williams verantwortet Netflix-Dokuserie

US-Fernsehen

Musik-Superstar Pharrell Williams wird für Netflix eine Serie über seinen musikalischen Onkel produzieren.

'Happy'-Interpret Pharrell Williams hat ein neues Projekt bei Netflix untergebracht: Wie 'The Hollywood Reporter' vermeldet, wird Williams für den Video-on-Demand-Dienst eine Dokuserie namensproduzieren. In der Doku thematisiert der Sänger und Produzent seinen Onkel, den Bischof Ezekiel Williams, und seine Suche nach neuen Stimmen für seinen angesehenen Gospelchor.Ezekiel Williams dient in Hampton Roads, Virginia, und gilt als einer der einflussreichsten Leiter im Gebiet der Gospelmusik. Eine seiner Maximen lautet, dass erst eine Vielzahl an Hintergrundgeschichten einem Chor große Bedeutung verleiht. Daher sucht er für seinen Chor Menschen jeglichen Alters, jeglicher ethnischen Herkunft und aus allen möglichen Bereichen des Lebens.«Voices of Fire» soll noch dieses Jahr bei Netflix an den Start gehen. A. Smith & Co. und i am OTHER dienen als Produktionsfirmen. Pharrell Williams und Mimi Valdés, Arthur Smith, Frank Sinton und Bianca Barnes-Williams dienen als Executive Producer.