SevenOne Entertainment Group: Kommunikationsteam wird neu aufgestellt

Stühlerücken innerhalb der SevenOne Entertainment Group: Diana Schardt verabschiedet sich von einem Part ihrer Doppelrolle als Sat.1-Sprecherin (eine Funktion, die sie seit 2009 erfüllt) und als Senior Vice President Communications & PR für ProSiebenSat.1 TV Deutschland (eine Aufgabe, die sie 2013 übernommen hat). Schardt überträgt nun nämlich die Rolle der Sat.1-Sprecherin an Sandra Scholz. Im Zuge dessen wird das Kommunikationsteam der SevenOne Entertainment Group generell neu aufgestellt. Ihren Posten als SVP ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sie indes.Schardt erläutert: "Um in Zukunft noch schneller und präziser nach extern wie intern kommunizieren zu können, stellen wir unser Team passgenau zu den Strukturen auf, die wir mit der neuen SevenOne Entertainment Group geschaffen haben." Als Sprecherin verantwortet Diana Schardt weiter die gesamte Kommunikation der SevenOne Entertainment Group und des Vorstandbereiches von Wolfgang Link. Dazu gehören ab sofort auch alle digitalen Plattformen von ProSiebenSat.1 sowie die Geschäftsfelder Content, Distribution und Sales. Sie berichtet – wie sämtliche Kommunikationsbereiche der ProSiebenSat.1 Media SE – direkt an Konzernsprecherin Stefanie Rupp-Menedetter.Die neue Sat.1-Sprecherin Sandra Scholz verantwortet ab sofort die PR für die gesamte lineare und digitale Brand-Family, also auch für den Best-Ager-Ableger von Sat.1 Sat.1 Gold . Tabea Werner, die Podcast-Fans aus «Willkommen beim Privatfernsehen» kennen, wird nach ihrer Elternzeit ab 17. September 2020 neue Sprecherin der Multimediamarke sixx . Sie übernimmt somit den früheren Posten von Sandra Scholz. Maurice Böhler wiederum wird ab sofort zum Sprecher Sales berufen und betreut die Kommunikation aller Vermarktungs- und Distributions-Aktivitäten der SevenOne Entertainment Group. Michael Benn derweil wird zum Sprecher Digital. In dieser Funktion kümmert er sich um alle digitalen Plattformen und Produkte der SevenOne Entertainment Group – von neuen Angeboten wie FYEO bis hin zu Studio71.Christoph Körfer unterdessen übernimmt zusätzlich zu seinen bewährten Aufgaben als stellvertretender ProSieben-Senderchef und ProSieben-Sprecher in Zukunft die Kommunikation für ProSieben Maxx . Michael Ulich führt dagegen weiter die Kommunikation für die gesamte Markenfamilie von Kabel Eins.