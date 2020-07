Primetime-Check

Heute mit einer «Tatort»-Wiederholung aus Münster, vielen Filmen und «Hot oder Schrott».

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 53,2%

14-49: 58,4%

Das deutsche Fernsehen war am Sonntagabend geprägt von zahlreichen Wiederholungen. VOX immerhin setzte auf ein neu geschnittenes Special vonund füllte damit die komplette Primetime. Die Produktion von Endemol Shine Germany kam bei den klassisch Umworbenen auf 1,23 Millionen Zuschauer insgesamt und 8,8 Prozent Marktanteil bei den Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren.Tagessieger wurde derweil erwartungsgemäß Das Erste . Im Rahmen des Votings setzte sich zum zweiten Mal in Folge ein Fall aus Münster in der Zuschauergunst durch und so sendete der Kanal die-Folge „Schwanensee“. Ab 20.15 Uhr sahen den Jan-Josef-Liefers-Krimi im Schnitt 8,11 Millionen Zuschauer. 26,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen. Bei den Jungen führten 1,71 Millionen Zuschauer zu 20,5 Prozent. „Kochbuch der Liebe“ hieß die ausgestrahlte-Folge im Zweiten, die den Mainzern im Schnitt 3,75 Millionen Seher ab drei Jahren einbrachte. Der 90 Minuten lange Film generierte im Schnitt 12,3 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchte ab 21.45 Uhr dann das, das bei 4,88 Millionen Zuschauern landete und die zweitmeistgesehene Primetime-Sendung des Abends war.Mäßige Ergebnisse fuhr derweil Kabel Eins ein: Der Kanal setzte auf zwei rund zweistündige Folgen vonund ergatterte damit 3,2 und fünf Prozent bei den Umworbenen. Die gemessenen Reichweiten lagen bei rund 725.000 und 659.000. Auf ähnlichem Niveau, bei 649.000 Sehern, lag der von RTLZWEI ausgestrahlte Ulk-Film. Dieser begeisterte jedoch erwartungsgemäß mehr junge Leute, hier lag die Quote bei guten 5,9 Prozent. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf den Streifen. Das Meisterwerk dauerte bis kurz vor Mitternacht und sicherte sich gute 9,6 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt kam die Verfilmung der Schiffskatastrophe auf 1,21 Millionen Zuschauer.Auch RTL und ProSieben zeigten am Sonntagabend Spielfilme. Bei RTL gab es ab 20.15 Uhrzu sehen, der sich bei den Werberelevanten 11,3 Prozent sicherte. ProSieben setzte aufund kam auf 10,5 Prozent. Insgesamt kam RTL an diesem Abend zum Primetimestart auf 1,99 Millionen Zuschauer, die rote Sieben folgte ganz knapp dahinter mit 1,94 Millionen.