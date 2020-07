ZDF erzielt mit «Der Staatsanwalt» und «SOKO Leipzig» eine gewohnt starke Reichweite

Quotennews

Die beiden Krimiserien sorgten für einen gelungenen Auftakt in den ZDF-Abend und verbuchten den Sieg auf dem Gesamtmarkt.



hatte am Freitagabend die Nase ganz vorne und begeisterte mit 4,99 Millionen Zuschauern die meisten Menschen. Gewohnt starke 19,1 Prozent fuhr das ZDF so mit der Krimiserie ein. 0,39 Millionen der Jüngeren schalteten zudem ein, verloren allerdings bei guten 6,3 Prozent Marktanteil knapp einen Prozentpunkt im Vergleich zur Woche zuvor.Ab 21.15 Uhr hielt sich die Krimiseriemit einem Publikum von 4,45 Millionen Fernsehenden weiterhin ähnlich stark und verbuchte eine hohe Sehbeteiligung von 16,9 Prozent. Auch hier war bei den 14- bis 49-Jährigen ein leichter Verlust im Vergleich zur Vorwoche zu erkennen. Die 0,41 Millionen Jüngeren waren mit einer Quote von 6,2 Prozent jedoch trotzdem gut dabei.Mit demging die Reichweite schließlich auf 2,95 Millionen Interessierte zurück, was weiterhin solide 12,5 Prozent Marktanteil bedeutete. Die Zuschauerzahl in der jüngeren Gruppe hielt sich konstant bei 0,41 Millionen und erhöhte die Sehbeteiligung leicht auf 6,4 Prozent. Ab 22.30 Uhr begeisterte die Dokunoch 1,87 Millionen Menschen sowie 0,31 der Jüngeren. Gemessen wurden hier annehmbare 9,4 beziehungsweise gute 5,6 Prozent. Nach einem recht gelungen ZDF-Abend überzeugte ab das 23.15 Uhr Konzertjedoch nicht mehr. Mickrige 3,1 sowie 1,7 Prozent beendeten somit den Fernsehabend.