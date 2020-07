«Lehrerin auf Entzug»: Ab Ende des Monats auch linear

TV-News

Schon ab dem 10. Juli 2020 lässt sich die Comedyserie mit Christine Eixenberger in der Mediathek abrufen.

Das neoriginal-Formathat seinen nächsten Starttermin erhalten. Schon länger ist bekannt, dass die Serie am Freitag, den 10. Juli 2020, in der Mediathek des ZDF zum Abruf bereitgestellt wird. Nun aber reicht ZDFneo die Information nach, wann die unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen produzierte Serie ins lineare Fernsehen kommt: In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2020 wird ZDFneo ab 0.45 Uhr sämtliche Folgen am Stück zeigen.Und darum geht es: Grundschullehrerin Tina (Christine Eixenberger) ist ungeheuerlich froh – denn endlich darf sie wieder unterrichten! Die Freude, Schüler und Kollegen persönlich wiederzusehen, währt allerdings nur kurz. Von offizieller Seite bekommt die junge Pädagogin den Auftrag, im Homeoffice zu bleiben, um von dort aus eine Musterklasse zu leiten. Und damit nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Denn gute Technik ist nicht alles, vor allem, wenn man es nicht nur mit Schülern, sondern auch mit Eltern zu tun hat, die ständig in den Unterricht reinquatschen. Doch Tina lässt sich nicht unterkriegen …Die Serie wurde im Frühjahr im bayerischen Oberau, Grainau und Garmisch-Partenkirchen hergestellt. MadeFor, mit Produzentin ist Nanni Erben, zeichnet für die Serie verantwortlich. Tobias Öller verfasste die Drehbücher, Sinan Akkus führte Regie. Tim Neuhaus und David Schoch steuerten die Musik bei.