Nach 17 Jahren: MTV ordert neue Folgen «Clone High»

US-Fernsehen

Die von «Scrubs»-Schöpfer Bill Lawrence und den «The LEGO Movie»-Regisseuren Phil Lord & Chris Miller erdachte Trickserie erhält nach langem Warten einen Neustart.

Im November 2002 startete MTV mit der Ausstrahlung einer quirligen, satirischen, bissigen, verrückten Animationsserie namens. Erdacht wurde sie von Bill Lawrence, der damals mit der Ärzte-Comedyserie «Scrubs – Die Anfänger» für großes Aufsehen sorgte, und vom damals noch wenig bekannten Duo Phil Lord & Chris Miller. Lord und Miller sollten nach «Clone High» unter anderem «The LEGO Movie» und «21 Jump Street» verantworten und im von ihnen produzierten «Spider-Man: A New Universe» ► eine Anspielung auf «Clone High» verstecken.Die von den Produktionsfirmen Doozer, Lord Miller Productions, Nelvana, Touchstone Television, MTV Animation und Paramount Television verantwortete Serie über eine High School, in der pubertierende Klone von historischen Persönlichkeiten abhängen, wurde nach nur 13 Episoden abgesetzt. Doch ihre innige Fangemeinde verhalf der Serie seither zu großem Ruhm – Jahr für Jahr werden daher der Ruf nach neuen Folgen lauter. Und wie 'AV Club' berichtet, wurde er nunmehr erhört.Lawrence, Lord und Miller kehren an die «Clone High» zurück, jedoch haben sie Erica Rivinoja («The Last Man on Earth») zur Showrunnerin ernannt. Sie wird zudem gemeinsam mit Lord und Miller das Skript zur ersten neuen Folge verfassen. Rivinoja gehörte zum Schreibteam der Originalserie. Der Umfang von MTVs «Clone High»-Bestellung ist derzeit unbekannt, genauso wie der anvisierte Starttermin.