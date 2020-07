ProSiebens «Beauty and the Nerd» legt zu

Quotennews

Die Flirterei zwischen durchtrainierten und schluffigen Menschen legt bei ProSieben an Popularität zu.

Was tut sich in der WG auf Ibiza, in der Singles mit IT-, Comic-, Cartoon-, Fantasy- und/oder Sci-Fi-Interessen auf Singles mit Interessen für Mode, Beauty, Party und Körperlichkeit aufeinandertreffen? Nun, in der neusten Ausgabe von, der Reality mit Kuppel-Elementen, die ProSieben gerne als soziales Experiment verstehen will, wurden zwei "Nerds" umgestylt, darüber hinaus gab es erneut Striptease-Einlagen und es wurde ein wenig gequizzt.Das Fernsehpublikum hatte am Donnerstagabend große Lust darauf: Zum ersten Mal seit Staffelstart wurde bei den Werberelevanten die Grenze von 1,00 Millionen Interessenten genommen. Mit diesen 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen für ProSieben ab 20.15 Uhr sehr tolle oder gar starke 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf dem Papier. Insgesamt schalteten 1,28 Millionen Neugierige ein.Das ist die höchste Reichweite von «Beauty and the Nerd» in der aktuellen Staffel – einzig abgesehen vom Staffelauftakt. Die Sehbeteiligung belief sich somit auf sehr gute 4,8 Prozent. Ab 22.50 Uhr folgtemit 0,69 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 0,47 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen bei guten 4,3 Prozent insgesamt und ebenfalls guten 9,7 Prozent in der Zielgruppe.