Hulu verlängert «The Great»

US-Fernsehen

Das Streaming-Portal von Disney setzt die Serie von Tony McNamara fort.

Die Zuschauer von «The Great» können sich auf weitere Episoden freuen, denn der Disney-Streamingdienst Hulu verlängerte das Format für eine zweite Staffel. Wie auch schon die erste Runde wird Season zwei aus zehn Episoden bestehen. Im Mittelpunkt des satirischen Dramas steht der Aufstieg von Katharina der Großen (Elle Fanning), die von einer Außenseiterin zur am längsten regierenden Herrscherin von Russland wird.Neben Fanning waren in der ersten Staffel Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi und Belinda Bromilow in den Hauptrollen zu sehen. Tony McNamara kreierte die Serie und fungiert auch gleichzeitig neben Fanning als Produzent. Die Serie wird von Civic Center Media und MRC Television produziert.Der Streamingdienst Hulu hatte in den vergangenen Jahren großen Erfolg mit der Adaption von literarischen Werken. Zuletzt überzeugte man mit den Miniserien «Norman People» und «Little Fires Everywhere». Das Flaggschiff des Unternehmens, «The Handmaid’s Tale», basiert auf dem gleichnamigen Buch von Margaret Atwood.