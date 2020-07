Disney Channel: Grusel- und Mysteryspaß im Hochsommer

TV-News

Highlightserie am laufenden Band: Ende Juli zeigt der Disney Channel ein großes «Willkommen in Gravity Falls»-Event.

Erst kürzlich hatte der Disney Channel großen Quotenerfolg mit einem Thementag: Ende Juni zeigte der Familiensender stundenlang die quirlige, clever konstruierte Trickserie «Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy» und trieb so seine Quoten in die Höhe . Auch diesen Monat setzt der Disney Channel auf ein solches Programmhighlight: Am 25. Juli 2020 steigt. Dann werden ab 7.50 Uhr insgesamt 29 Episoden der umjubelten Trickseriegezeigt.Die ebenso witzige wie spannende Serie wurde schon mehrfach zu den besten Trickserien der 2010er-Jahre gezählt und gewann unter anderem zwei Primetime-Emmys sowie drei Annie Awards. Sie dreht sich um die 12-jährigen Zwillingsgeschwister, Mabel und Dipper, die den Sommer bei ihrem Großonkel Stan verbringen. Was kurzzeitig wie ein gemütlicher Sommerurlaub wirkt, mündet alsbald in eine ständig eskalierende Abfolge von mysteriösen Ereignissen. Paranormale Phänomene, schräge Fabelwesen, gefährliche Ungeheuer und dramatische Familiengeheimnisse sorgen für Grusel, Witz und Aufregung …Synchronregisseur und Synchronautor Karlo Hackenberger verriet Quotenmeter.de 2019, dass «Willkommen in Gravity Falls» zu seinen Lieblingsprojekten zählt : "Die Serie ist so großartig", jubelte er über das Format, in dem er zudem als Sprecher tätig war. Er führte fort: "Hut ab vor [Serienschöpfer] Alex Hirsch, der erst eine so starke, intelligente, spaßige Serie entwickelt und dann sagt 'Nach zwei Staffeln ist das Ding durch.'" Denn trotz der Hoffnung vieler Fans und des Studios schloss er die Geschichte in nur 40 Episoden ab.