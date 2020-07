«M.O.M.»: joyn spendiert umstrittener Flirtshow eine Bonusfolge

TV-News

Die unter anderem aufgrund ihrer Werbekampagne harsch kritisierte Dating-Realityshow bekommt ein Special mit Natascha Ochsenknecht.

Wochenlang ging die Datingshowbei joyn mit dem Untertitel «MILF oder Missy?» an den Start – doch nach großer Kritik an dem Format und vor allem an seiner Werbekampagne wurde dieser Untertitel gekippt ( mehr dazu ). Seit joyn auf die Aufregung rund um «M.O.M.» reagiert hat, wurde es leise um die Flirtsendung. Weiter ging es mit «M.O.M.» dennoch: Diese Woche geht die zehnte und nach ursprünglicher Planung finale Folge an den Start. Damit aber noch nicht genug: joyn sorgt für Nachschlag und wird am 10. Juli 2020 eine Bonusfolge zur Verfügung stellen.Wie 'DWDL' zuerst berichtete, handelt es sich dabei um eine Reunion-Folge, die sich damit beschäftigt, wie es seit den Dreharbeiten zur Show der vermeintlich großen Liebe ging. Moderiert wird das Special von Natascha Ochsenknecht, die in den vergangenen Wochen via Instagram einen regelmäßigen Live-Begleittalk zur Sendung veranstaltete.In diesem Monat steht auf joyn außerdem die erste Staffel der Anthologieserieauf dem Plan. In acht Folgen, die ab dem 16. Juli abrufbar sein werden, geht es um eine aus den Fugen geratenen Welt mit verbrauchten Ressourcen und einem erschütterten System. Die französische Serie feierte 2019 ihre Premiere auf Canal+, unter anderem spielen Michaël Abiteboul, Camille Claris und Ernst Umhauer mit.