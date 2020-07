«Fantastic Movie» erstaunt bei Nitro

Quotennews

Nitro zeigte am Mittwochabend drei Filmparodien, darunter den berüchtigten «Fantastic Movie».

Am Mittwochabend wurden bei Nitro zahlreiche Filme durch den Kakao gezogen, denn der Spartenkanal aus der RTL-Senderfamilie setzte auf sogleich drei Filmparodien. Zur besten Sendezeit gingvon Regisseur David Zucker an den Start. 0,21 Millionen Umworbene schalteten ein und sorgten somit für tolle 2,8 Prozent Marktanteil. Im Anschluss schoss der brutal verrissenein die Höhe.Nach der Parodie auf «Signs», «Ring» und «8 Mile» kam die Regiearbeit der oft geschundenen Filmemacher Jason Friedberg und Aaron Seltzer auf 0,23 Millionen Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren. Somit waren dem Film, der unter anderem «Die Chroniken von Narnia» und «Pirates of the Caribbean» persifliert, bärige 3,7 Prozent Marktanteil sicher.Ab 23.05 Uhr sankauf rund 70.000 Umworbene. Das reichte bloß für passable 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. sixx unterdessen zeigte ab 20.15 Uhr drei Folgen. Damit wurden akzeptable 1,3, maue 1,0 und miese 0,7 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ermittelt.