Netflix verlängert «Into the Night»

US-Fernsehen

Der Streaminganbieter bestellt eine zweite Staffel.

Die belgische Serie «Into the Night», die am 1. Mai 2020 Premiere feierte, bekommt eine zweite Runde spendiert. Der Streamingdienst Netflix orderte nun offiziell weitere Abenteuer. Das Format ist eine postapokalyptische Science-Fiction-Fernsehserie, die auf einem Roman namens „Starość aksolotla“ von Jacek Dukaj basiert.Die Serie beginnt auf dem Flughafen Brüssel, die Passagiere möchten umgehend nach Moskau fliegen. Doch ein italienischer Soldat entführt die Maschine und zwingt die Piloten in den Westen zu steuern und sich vom Sonnenlicht fernzuhalten. Beim Landeanflug auf Island merken sie, dass es dort zum Chaos gekommen ist. Im Laufe der Serie erfahren die Passagiere, dass die Sonne sämtlichen Menschen zum Verhängnis wird.Alle sechs Folgen wurden von Jason George geschrieben, Regie führten Inti Calfat und Dirk Verheye. Zum Cast gehören Laurent Capelluto, Alba Gaïa Bellugi, Astrid Whettnall und Babetida Sadjo. Als Deutsch-Türke wurde Mehmet Kurtulus gecastet.