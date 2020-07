Quotencheck

Der TV-Sender VOX ließ Anfang März 2020 acht neue Folgen produzieren.

Bevor die Corona-Krise Deutschland im großen Ausmaß erreichte, packte Talpa Germany im Auftrag von VOX sieben Prominente in ein Flugzeug und produzierte Anfang März 2020 die neue Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert». Die siebte Staffel wurde erneut in Südafrika produziert, Moderator Michael Patrick Kelly war bereits das dritte Mal an Bord.Die Premiere der siebten Staffel fand am Dienstag, den 5. Mai 2020, statt. In der ersten Folge drehte sich alles um Max Giesinger. 2,18 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent. Mit 0,98 Millionen jungen Fernsehzuschauern sicherte sich die Fernsehshow 10,4 Prozent Marktanteil. Damit war die Premiere die zweiterfolgreichste Ausgabe der Staffel.Sieben Tage später widmeten sich die Künstler Nico Santos, dessen Vater der „Melitta-Man“ Egon Wellenbrink ist. Die Tochter seiner Schwester, Mia-Sophie, ist im Übrigen das Mädchen aus der „Froop“-Werbung. Die Zuschauer waren von Santos begeistert, denn mit 2,40 Millionen Zuschauern sicherte sich die zweite Folge das beste Ergebnis der Staffel. Der Gesamtmarktanteil lag bei 7,4 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern holte man 13,5 Prozent. Mit 1,25 Millionen jungen Zusehern spielte man in der ersten Liga mit.Weniger Begeisterung löste Ilse DeLange aus, die am 19. Mai im Mittelpunkt stand. Im Durchschnitt kam die Ausgabe auf 1,75 Millionen Zuschauer, das bedeutete 5,8 Prozent Marktanteil. Mit 10,1 Prozent Marktanteil gehörte man noch zu den erfolgreicheren Ausgaben. MoTrip verbuchte am 26. Mai 1,94 Millionen Zuschauer, wovon 0,94 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Mit 6,4 und 10,3 Prozent Marktanteil war die Sendung ebenso erfolgreich.Am 2. Juni stand die Jan Plewka-Ausgabe an, die nur noch auf 1,56 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern holte der Selig-Sänger 0,71 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent. Am 9. Juni sendete VOX nur eine Best-Of-Ausgabe von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert», da im Ersten die DFB-Pokal-Begegnung zwischen den Viertligisten Saarbrücken und dem Erstligisten Leverkusen auf dem Programm stand.Fast viereinhalb Millionen Menschen verfolgten die Fußball-Partie, die „lustigsten Momente“ von «Sing meinen Song» verzeichneten 1,24 Millionen Zuschauer. Mit 0,61 Millionen Umworbenen holte man 7,9 Prozent. Sänger-Songwriterin Lea war am 16. Juni dran, 1,85 Millionen Zuschauer schalteten ein. Die Reichweite bei den Jungen verbesserte sich auf 0,88 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 10,1 Prozent.Für Michael Patrick Kelly sah es am 23. Juni weniger gut aus, er verbuchte 1,45 Millionen Zuschauer. Mit 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam der Kelly Family-Star auf 8,8 Prozent. Es folgte die Duette-Ausgabe mit 1,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 9,5 Prozent in der Zielgruppe. Die siebte Staffel erzielte ohne das Special 1,84 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent. Bei den Werberelevanten sicherte man sich 0,86 Millionen Zuschauer, das entsprach 10,2 Prozent.Die siebte Staffel war die erfolgreichste Season seit drei Jahren. Aus diesem Grund ist eine neue Runde auch schon bestellt.