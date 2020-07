RTLplus sagt sich wieder: «Ich find' Schlager toll»

TV-News

Das Schlagerranking mit Beatrice Egli und Eloy de Jong wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres fortgeführt.

Der Nostalgiesender RTLplus blickt auch dieses Jahr wieder in Rankingform auf die Welt des Schlagers: Wie 'Wunschliste' vermeldet, wird die im November 2019 gestartete Musiksendungfortgeführt. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird es zwei neue Folgen geben, in denen Beatrice Egli und Eloy de Jong beliebte Schlager und unvergessliche Talente aus der Schlagerwelt zelebrieren.Staffel eins des an «Die ultimative Chartshow»[/b] angelehnten Formats, in dem der Studioteil durch einen Countdown unterbrochen wird, in dem Stars gezeigte Clips kommentieren, widmete sich in vier Folgen den jeweils 25 beliebtesten Schlagersongs, Schlagersängerinnen, Schlagersängern und Partyschlagern.Zu den kommentierenden Promis zählten Jürgen Drews, Uwe Hübner, Bernhard Brink, Marie Wegener und Anna-Maria Zimmermann. Der Showtitel lehnt sich an eine Compilationreihe der Universal Music an, der wiederum 1996 schon von Guildo Horn zur Melodie von "I Love Rock ’n’ Roll" geschmettert wurde.