Gernot Endemann ist tot

Köpfe

Der Hörspiel- sowie Synchronsprecher und Schauspieler ist unter anderem durch «Die drei ???» und die «Sesamstraße» bekannt geworden.

Er übernahm in der Hörspiel-Kultreihemehrere Episodenrollen, darunter die des Sonny Elmquist in der immens beliebten Ausgabe "Der Karpatenhund". Er war jahrzehntelang immer wieder in «Ein Fall für TKKG» zu hören, er synchronisierte George Clooney in einer frühen Rolle und Dennis Christopher im TV-Zweiteiler «Es» ► . Er spielte an der Seite von Inge Meysel in «Die Unverbesserlichen», war oft im «Tatort» zu sehen und spielte über zehn Jahre lang den Fahrradhändler Schorsch in der deutschen: Gernot Endemann.Wie nun offiziell bestätigt wurde, ist der gebürtige Essener bereits am 29. Juni 2020 verstorben. Der Mime wurde 78 Jahre alt und erlag an den Folgen eines Herzinfarkts.Vor seiner Rolle als Fahrradhändler spielte Endemann in der «Sesamstraße» bereits den Taxifahrer Thomas Sauer. Im Kino war er unter anderem in «Unter den Dächern von St. Pauli» und «Long Hello & Short Goodbye» von Rainer Kaufmann zu sehen.