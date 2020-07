Comeback nach eineinhalb Monaten: So meldet sich «Rote Rosen» zurück

Soap-Check

Ab Montag laufen neue Folgen der Dailynovela. Außerdem heute bei uns im Überblick der Soap-Geschichten: Feuer bei «Berlin - Tag & Nacht». Eine Racheaktion wird fatale Folgen haben.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

Der Neue bei «GZSZ» - wie gefällt Euch die Figur Moritz?

Daumen hoch! 99% Daumen leider runter! 99% Stimmen: 112

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

TV Now Feuer in der WG!

Der Enthüllungsartikel über Steffens alte Firma ist erschienen und Franzi ist stolz auf Steffen und seine Ehrlichkeit. Doch dann meldet sich ein Anwalt bei Steffen, der herausfinden will, ob er es war, der die brisanten Informationen über Grükon an die Öffentlichkeit gegeben hat. Amelie vertraut Pauline an, dass sie schon länger nichts Richtiges mehr gegessen hat und in ihrem Auto schläft, denn sie hat all ihre Ersparnisse hergegeben, um ein Pferd vor dem Schlachter zu retten.Judith will nicht akzeptieren, dass Alex Oskar bei sich behalten will. Sie befürchtet, ihren Sohn zu verlieren, und sucht Hilfe bei Bruno. Der steht aber voll auf Alex' Seite. Doch dann muss Alex feststellen, dass Judith Oskar unabgesprochen aus der Kita geholt hat und die beiden unauffindbar sind. Claudia bekommt Angst vor der eigenen Courage, nachdem sie Johannas Roman gelöscht hat, und will sich juristischen Beistand bei Torben holen - doch dort stört sie sein romantisches Intermezzo mit Amelie… Wer übrigens nach sechs Wochen Coronapause nicht mehr ganz genau weiß, was Ende Mai passiert ist: In der ARD-Mediathek steht ein am Freitag linear erstmals gesendetes Best-Of der bisherigen Geschichten zum Abruf bereit.Rufus glaubt, die Krise mit der Stalkerin überwunden zu haben. Als er erkennt, dass Lotta verschwunden ist, geht sein Albtraum erst richtig los. Janas Entschluss, selbst über ihren Tod zu entscheiden, hat unerwartet praktische Konsequenzen, denn auch der eigene Tod muss bestens geplant sein. Sie treibt also ihre Bestattungsplanungen weiter voran. Dabei begibt sie sich in eine äußerst prekäre Situation. Roswitha beauftragt Robert, das Bild, das Claude von ihr gemalt hat, zu entsorgen. Das Gemälde entpuppt sich dann jedoch als äußerst wertvoll.Finn ist entsetzt, als er erfährt, dass Nathalie des Medikamenten-Diebstahls verdächtigt wird. Er bringt es nicht über sich, für Klarheit zu sorgen und Nathalie von den Vorwürfen zu befreien. Jenny blüht nach einem spontanen Flirt auf. Doch dann wird sie von ihrem Date sitzengelassen. Ben hofft weiterhin darauf, dass ihm das Sorgerecht für Nils zugesprochen wird. Doch so leicht wird es weder ihm noch Kim gemacht.Katrin bekommt von Felix ein Ultimatum, in weniger als einem Tag auf seine Erpressung zu reagieren. Doch Katrin opfert wertvolle Zeit. Erst am Morgen beratschlagt sie sich mit Gerner und muss erkennen, dass sie nur eine Option hat. Tuner geht Kates Lust auf Kaffee nicht aus dem Kopf, und voller Tatendrang entwickelt er über Nacht eine neue Röstung für Kinderkaffee. Die Verköstigung stößt auf geteilte Meinungen.Diego und Stella werden um ein Haar in flagranti von Kevin erwischt. Daraufhin nimmt sich Diego vor, endlich mit Kevin Tacheles zu reden. Marc und Jule bekommen am Morgen in der Rettungswache noch immer die eiskalte Stimmung untereinander zu spüren. Nach einem nervtötenden Einsatz hat Marc die Faxen dicke und will ein für alle Mal die Streitereien unter den Mitarbeitern ad acta legen. Kurzerhand beruft er eine Versammlung ein.Am Morgen der großen Zehn-Jahres-Jubiläumsfeier in der WG sorgt eine weitere tolle Nachricht bei Joe für Hochstimmung: Peggys Frauenärztin hat die Schwangerschaft bestätigt. Während die Freude in der WG groß ist, kann sich Theo nicht mit der Tatsache abfinden, Peggy endgültig verloren zu haben. Vor Paula gibt er sich jedoch besonnen. Doch dann brennt es ganz schnell...