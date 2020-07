«Buschis Sechserkette» erhält neues Teammitglied

TV-News

Die Sky-Sendung geht weiter: «Heute-Show»-Comedian Fabian Köster ist fortan «Eine Klasse für sich».

„ ZDF und Sky - endlich bin ich Lügenpresse und Ligenpresse. ” Fabian Köster

"Ein sportverrückter Moderator, sechs Prominente, witzige Fragen und jede Menge sportlich-verrückte Aufgaben", so wurde vor Showstartbeschrieben. Die Adaption des James-Corden-Formats «A League of Their Own» mit Moderator James Corden dreht sich, wie der Untertitel schon verrät, um Frank Buschmann, doch mit VOX-Autokennerin Panagiota Petridou und Parodist Matze Knop wurden schon früh zwei weitere feste Teammitglieder etabliert. Und nun wird die Produktion der RedSeven Entertainment um ein weiteres ergänzt.Wenn ab dem 6. Juli 2020 in Köln die vierte Staffel produziert wird (zehn Folgen, zwei Best-of-Specials und ein weiteres Special, als Gäste stehen unter anderem Lothar Matthäus, Felix Neureuther, Sepp Maier, Faisal Kawusi und Nelson Müller auf dem Zettel), wird sich «Heute-Show»-Komiker Fabian Köster dazugesellen. Köster wird in «Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette» eine eigene Rubrik bestreiten: Unter dem Titel "Zwischen zwei Pfosten" werden Gespräche zwischen Köster und einem Gast aus der Welt des Sports gezeigt.Laut Sky-Pressemitteilung wird es sich in diesen Unterhaltungen um "Höhen und Tiefen, Ansichten und Meinungen" drehen, die "mit jeder Menge Witz und Ironie" verpackt werden. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, kommentiert: "«Eine Liga für sich» ist inzwischen Kult für viele unserer Kunden. Wir freuen uns auf die vierte Staffel und ganz besonders auf unseren Neuzugang Fabian Köster. Mit seiner einzigartig ironischen Art, Interviews zu führen, wird er für ordentlich frischen Wind sorgen. Er ist jung, eloquent, frech und ergänzt die Sechserkette damit perfekt."