Neue Preisstruktur vorgestellt: Wird Sky nun teurer oder billiger?

Vermischtes

Der Pay-TV-Anbieter hat ein neues Abo-Modell präsentiert. Nach eigenen Angaben wird „kündigen nun unnötig“. In der Tat wird Sky auch für Stammkunden flexibler. Was welche Pakete nun kosten.

Devesh Raj, der seit 1. Januar neuer CEO von Sky Deutschland ist, baut den TV-Anbieter weiter um. Zum 1. Juli hat er nun eine neue Angebots- und Preisstruktur eingeführt, die seit neun Uhr morgens nun auf der eigenen Sky-Homepage zu sehen ist. Vorbei ist die Strategie, die Kunden mit eher günstigen Jahresabos zu locken, den Preis dann aber in den Monaten 13 bis 24 zu verdoppeln. Künftig läuft alles ein bisschen anders. Dem neuen Preismodell liegen mehrere Gedankenansätze zu Grunde.Auch weiterhin bietet Sky Jahres-Abos an – jeder Neukunde hat ab sofort aber die Möglichkeit, ab dem 13. Vertragsmonat flexibel kündigen zu können – immer zum Monatsende. Möchte er in dieses flexible Modell wechseln, muss er nichts tun. Dann werden die Abos aber leicht teurer. Wer sich also für das weiterhin immer zu Grunde liegende Entertainment-Paket entscheidet und Cinema-Kunde ist, zahlt üblicherweise 22,50 Euro. Die Flexibilität lässt sich Sky dann zusätzlich zwischen fünf und zehn Euro kosten; das Monats-Abo des Cinema- und Entertainment-Pakets läge dann also bei 30 Euro. Entscheidet sich der Kunde aktiv für ein weiteres Jahres-Abo, dann behält er den bisherigen Preis (also 22,50 Euro). So funktioniert das mit allen möglichen Paket-Modellen.Zudem führt Sky ein gänzlich neues Paket sein. Ab sofort wird man, wie auch schon in Großbritannien, die Kinderprogramme aus dem Entertainment-Paket herauslösen und ins eigene Sky-Kids-Paket packen. Dieses ist für fünf Euro pro Monat aufbuchbar.Wichtig ist auch: 15 Jahre nach der Einführung von High Definition ist die HD-Option kein zusätzliches Paket mehr; HD-Sender sind jetzt ganz normal in jedem Paket inbegriffen. Dafür muss UHD extra hinzugebucht werden. Sky hatte unlängst eine UHD-Offensive angekündigt; fünf Euro werden für Inhalte in 4K pro Monat extra fällig. Ebenfalls optional zubuchbar sind Sky Go Plus (Möglichkeit, Inhalte auf drei mobilen Endgeräten zu streamen) für fünf Euro und ein neues Multiscreen-Abo. Mit Multiscreen kann das Sky Programm gleichzeitig über zwei Sky Q Receiver empfangen und über drei Endgeräte via Internet gestreamt werden. Voraussetzung ist die Nutzung von mindestens einem Sky Q-Receiver.Ob Sky Deutschland nun günstiger oder teurer wird, hängt vom Abo-Zuschnitt ab, aber auch davon, ob man Jahres-Kunde ist oder auf die flexible Kündigungsmöglichkeit umgestellt hat. Maximal verlangt Sky für Kunden, die alles gebucht haben, aber flexibel sein wollen, nun 85 Euro pro Monat – fünf mehr als bisher.Quotenmeter.de listet im Folgenden alle Angebotsmöglichkeiten auf. Zunächst für das zwölf Monate umfassende Jahres-Abo.Sky Entertainment mtl. € 12,50 bzw. in Kombination mitSky Sport mtl. € 17,50;Sky Cinema mtl. € 22,50;Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 25,00;Sky Kids mtl. € 17,50;Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 27,50;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 30,00;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 35,00;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 40,00;Sky Sport + Sky Kids mtl. € 22,50;Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 27,50;Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 30,00;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 32,50;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 35,00;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 40,00;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 45,00;Sky Entertainment Plus mtl. € 20,00 bzw. in Kombination mitSky Sport mtl. € 25,00;Sky Cinema mtl. € 30,00;Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 32,50;Sky Kids mtl. € 25,00;Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 35,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 37,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 42,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 47,50Sky Sport + Sky Kids mtl. € 30,00;Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 35,00;Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 37,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 40,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 42,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 47,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 52,50Sky Entertainment mtl. € 15,00 bzw. in Kombination mitSky Sport mtl. € 22,50;Sky Cinema mtl. € 27,50;Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 30,00;Sky Kids mtl. € 20,00;Sky Sport + Sky Kids mtl. € 27,50;Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 32,50;Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 35,00Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 35,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 37,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 42,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 50,00Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 40,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 42,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 47,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 55,00Sky Entertainment Plus mtl. € 25,00 bzw. in Kombination mitSky Sport mtl. € 32,50;Sky Cinema mtl. € 37,50;Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 40,00;Sky Kids mtl. € 30,00;Sky Sport + Sky Kids mtl. € 37,50;Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 42,50;Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 45,00Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 45,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 47,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 52,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 60,00Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 50,00;Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 52,50;Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 57,50;Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 65,00Zubuchbar sind in allen drei Fällen die Optionen UHD und Sky Go Plus (je 5 Euro) und Multiscreen (10 Euro).