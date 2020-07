Mahershala Ali spielt Box-Legende Jack Johnson

US-Fernsehen

Beim Pay-TV-Sender HBO ist derzeit eine Miniserie über den Boxer in Arbeit.

Die Verantwortlichen bei Home Box Office (HBO) entwickeln derzeit eine Box-Serie über Jack Johnson. Man habe mit Mahershala Ali bereits einen Hauptdarsteller gefunden, wie das Branchenblatt „Variety“ am Dienstag berichtete. Die sechsteilige Reihe wird den Namen «Unruly» tragen und auf der PBS-Dokumentation «Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson» beruht, die von Ken Burns produziert wurde. Geoffrey C. Ward schrieb das Script.Dominique Morisseau wird nun als Autor und ausführender Produzent der Miniserie fungieren, wobei Ali neben der Hauptrolle auch mit seiner Firma Know Wonder mitproduziert. Tom Hanks ist mit Playtone an Bord. Neben Hanks gehören auch Gary Goetzman, Mimi Valdés, Amatus Karim Ali, Beau Willimon und Steven Shareshian zu den Produzenten.Mahershala Ali verkörperte «Luke Lage», war in «House of Cards» zu sehen und gewann zwei Oscars für die Spielfilme «Moonlight» ► und «Green Book» . Ali startete seine Karriere unter anderem bei der Serie «The 4400».