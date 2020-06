Köpfe

Carl Reiner ist tot

Manuel Weis von 30. Juni 2020, 16:08 Uhr

Der Schriftsteller, Produzent, Regisseur und Schauspieler starb im Alter von 98 Jahren.

Eine traurige Meldung kommt am Dienstag aus den USA: Schauspieler, Regisseur, Produzent und Schriftsteller Carl Reiner ist gestorben. Reiner wurde 98 Jahre alt. Er starb am Montagabend in seinem Haus in Beverly Hills eines natürlichen Todes, wie seine Assistentin Judy Nagy gegenüber dem Branchenblatt Variety>/i> bestätigte.



Reiner, der Vater des Filmemachers und Aktivisten Rob Reiner, war der Gewinner von neun Emmy-Auszeichnungen darunter fünf für «The Dick Van Dyke Show». Zu seinen beliebtesten Filmen als Regisseur gehörten «Oh God» mit George Burns in der Hauptrolle im Jahr 1977, «The Jerk» mit Steve Martin im Jahr 1979 und «All of Me» mit Martin und Lily Tomlin im Jahr 1984.



Reiner blieb bis weit in seine 80er und 90er Jahre mit Rollen in der Trilogie «Ocean's Eleven» und im Fernsehen mit wiederkehrenden Rollen in den Sitcoms «Two and a Half Men» (in vier Folgen) und «Hot in Cleveland» im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Für Formate wie «Family Guy», «American Dad» und «Bob's Burgers» arbeitete er als Sprecher.

