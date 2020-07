medienfreunde: Martin Bruchmann

Interview

Schauspieler und Musiker Martin Bruchmann verrät Quotenmeter.de, welchen Medienberuf er sich niemals zutrauen würde.

«Hook» mit Dustin Hoffman, Julia Roberts und Robin Williams. Ich liebe diesen Film! (Auch wenn ich Jahre gebraucht habe, um zu realisieren, dass Captain Hook von Dustin Hoffman gespielt wurde)Ich habe als Kind sehr selten fern gesehen – aber an den Disneyfilmen bin auch ich nicht vorbeigekommen und ich mag sie nach wie vor.«Friends». Ich hab keine Ahnung was genau daran lustig ist...«Harry Potter» - diese Welt ist einfach zu faszinierend; «Top of the Pops» und …. «Prinz von Bel Air»?Hermann Hesse oder Dostojewksi,« Fargo» (erste Staffel) und alles von Hitchcock.«The Voice of Germany», aber als Juror – das wäre ein Traum.Moderator! Ich hätte viel zu viel Angst zu stottern oder einfach nur Blödsinn zu erzählen.Anke Engelke und Udo Lindenberg. Beide spannende Charaktere. Ich hätte großen Spaß daran, wenn das Treffen in einer Karaoke-Bar stattfände finden würde. Vielleicht singen sie ja sowas wie „Proud Mary“ von Tina Turner & Ike oder doch lieber Beyonce & Jay-Z mit „Crazy in Love“?Filmtrailer oder Liveaufnahmen von Nina Simone... mache ich Musik oder spiele Theater.Die Musik nimmt gerade die meiste Zeit in Anspruch:Am 3. Juli kommt meine erste Single „HÖR NICHT AUF“ raus! Parallel plane ich im Moment den zweiten Release.