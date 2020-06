Primetime-Check

Heute mit VOX-Auswanderern, einem Jauch-Millionär und vielen Wiederholungen.

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 53,9%

14-49: 57,4%

Tiefstes Sommerloch im deutschen Fernsehen. Zahlreiche Sender setzten am Montag auf Re-Runs. Meistgesehene Produktion in der Primetime war die ZDF-Wiederaufführung von „Die vierte Frau“ aus der Reihe. Der 90-Minüter kam im Schnitt auf 5,69 Millionen Fans und dazugehörige 19,5 Prozent Marktanteil. Im grünen Bereich lagen auch die Quoten der 14- bis 49-Jährigen, die sich auf 9,4 Prozent beliefen. Das nachfolgendepunktete mit 4,79 Millionen Zuschauern (17,8%). Bei den Privaten lag RTLsvorne, die vierte Wiederholung der Jauch-Quizshow in diesem Sommer landete jedoch nur noch bei 11,8 Prozent. 3,23 Millionen Menschen sahen zu. Das ab 22.10 Uhr gezeigte, das Millionäre Jahre nach ihrem Gewinn besuchte, steigerte sich dann auf 13,1 Prozent. Die knapp 80 Minuten lange Sendung erzielte 2,55 Millionen Zuschauer.Durch die Bank einstellige Quoten holte ProSieben am Montagabend. Mit nur 8,2 und 8,4 Prozent lief es fürnicht rosig – die neuen Folgen erreichten 0,79 und 0,82 Millionen Zuschauer. Ein Wiederholungsmarathon vonlandete dann zunächst bei 6,0 und 7,4 Prozent, steigerte sich aber am späteren Abend. Am Ende war es für ProSieben aber kein guter Montag. Das gilt übrigens auch für Sat.1: Der Bällchensender packteaus, doch der romantische Film scheiterte mit nur fünfeinhalb Prozent in der Zielgruppe. Ab 20.15 Uhr interessierten sich im Schnitt gerade einmal 0,87 Millionen Leute ab drei Jahren für die Produktion. Unter ferner Liefen blieb dann auch diemit diesmal nur 3,5 Prozent Marktanteil ab kurz nach 22 Uhr.Besser erging es da schon VOX, das die Primetime mitstartete und mit den Geschichten der beiden auf gute 6,8 Prozent Marktanteil kam. Die ermittelte Reichweite lag bei 0,97 Millionen., das erzählte, wie es den Auswanderern während Corona ergeht, steigerte sich ab 21.15 Uhr sogar auf 1,19 Millionen Seher. Starke 8,4 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen gemessen. RTLZWEI setzte zur Primetime aufund fuhr damit gute 5,4 Prozent Marktanteil ein. Die Gesamt-Reichweite der Wiederholung belief sich auf 0,74 Millionen Zuschauer.Kabel Eins packte um 20.15 Uhr den Filmaus, für den sich sogar 1,66 Millionen Menschen interessierten. Nach RTL war Kabel Eins somit der Privatsender mit den meisten Zuschauern um 20.15 Uhr. Allerdings war das Publikum nicht sonderlich jung. 0,61 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen – also gut ein Drittel. Dennoch: mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen war der Action-Film ein voller Erfolg. Das Erste setzte derweil auf den Film: 3,53 Millionen Menschen (12,1%) sahen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 6,9 Prozent Marktanteil ermittelt.