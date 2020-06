HBO Max schnappt sich die Streamingrechte einer OWN-Serie

US-Fernsehen

In den Vereinigten Staaten von Amerika hat «David Makes Man» eine neue Heimat.

Das AT&T-Angebot HBO Max hat überraschend die exklusiven Streaming-Rechte an der ersten Staffel von «David Makes Man» erworben. Diese wird den Abonnenten der Streaming-Plattform am 16. Juli 2020 freigeschalten. Diese Nachricht kommt ungefähr sieben Monate nachdem OWN die Serie um eine zweite Staffel verlängerte.«David Makes Man» kommt von Warner Horizon Scripted Television und wird von McCraney, Michael B. Jordan, Dee Harris-Lawrence, Mike Kelley, Melissa Loy und Oprah Winfrey produziert. Harris-Lawrence diente als Showrunner für Staffel 1 und wird für den zweiten Auftritt der Show zurückkehren. Hinter dem Projekt steht der Drehbuch-Autor Tarell Alvin McCraney, der das Buch für den Steven-Soderberg-Film «High Flying Bird» schrieb."Es war eine Ehre, als wir bei OWN mit dieser Serie begonnen und uns mit ihnen zusammengetan haben, und es war ein Segen, ein echtes Geschenk und ein Zeichen der Gnade Gottes, dass Frau Winfrey eine solche Geduld hatte", sagte McCraney bei der Erneuerung der Serie Ende vergangenen Jahres.