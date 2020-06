TV-News

«Pocher - gefährlich ehrlich!» lässt ab Donnerstag Studiopublikum zu

David Grzeschik von 29. Juni 2020, 17:40 Uhr

Wenn in den letzten Monaten Applaus in Fernsehshows zu hören war, dann kam dieser vom Band. In seiner Late-Night-Show am Donnerstag wird Oliver Pocher nun als Erster wieder Studiopublikum empfangen.

Am vergangenen Donnerstag konnte Oliver Pocher die Quoten seines Vorprogramms nahezu verdoppeln. Nachdem die Wiederholung einer Sitcom bei RTL nur knapp sechseinhalb Prozent in der Zielgruppe geholt hatte, steigerte sich seine Late-Night-Show im Anschluss auf solide elf Prozent der Umworbenen. Das fehlende Publikum vor Ort hat der Sendung in den vergangenen Wochen offensichtlich nicht geschadet, dennoch möchten Sender und Produktion ab diesem Donnerstag wieder Zuschauer vor Ort zulassen.



Wie Oliver Pocher am Montag auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilte, werde man die verbleibenden acht Ausgaben der Late-Night-Show mit einem kleinen Studio-Publikum produzieren, das jeweils 30 Zuschauerinnen und Zuschauer umfasst. Damit sei man laut Pocher die erste Fernsehshow, die seit Corona wieder mit Publikum arbeiten könne. Das Interesse an den Eintrittskarten seitens der Zuschauer war offensichtlich groß: Bereits nach rund einer Stunde waren die insgesamt 240 verfügbaren Karten ausverkauft, wie sich auf der Internetseite TVTickets.de nachvollziehen lässt.



Hygienevorschriften gelten dabei natürlich weiterhin, so herrscht auf den Sitzplätzen beispielsweise Maskenpflicht. Wer Tickets gebucht hat, darf zudem nur selbst, mit Mitgliedern seines eigenen Haushalts oder denen eines befreundeten Haushalts zur Show erscheinen. Produziert wird «Pocher - gefährlich ehrlich!» immer donnerstags ab 23.10 Uhr live in Hürth.

