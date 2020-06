«Wilsberg» siegt bei allen, Barth bei den Jüngeren

Quotennews

Als besonders gefragt beim jungen Publikum erwiesen sich am Samstagabend RTL und Sat.1. Das ZDF holte sich derweil die Marktführung bei allen...

So lief die Premiere der Comedy-Programme bei RTL Die Erstausstrahlung von «Mario Barth live! Männer sind faul, sagen die Frauen» lief am 6. Dezember 2019, einem Freitagabend, um 20.15 Uhr bei RTL. Damals fanden sich für die Show 2,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die RTL solide 8,7 Prozent bei allen und überdurchschnittliche 16 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einbrachten.

«Ralf Schmitz live! Schmitzeljagd» lief auch bei seiner Erstausstrahlung im letzten Dezember am gleichen Abend wie der Kollege Barth und sicherte sich dort 1,94 Millionen Zuschauern. Während dies zu guten 9,7 Prozent insgesamt führte, holte die Premiere beim jungen Publikum sogar starke 18 Prozent.

Mario Barth und Ralf Schmitz bescherten RTL am Samstagabend die Marktführerschaft beim jungen Publikum. So erreichte die Wiederholung vonab 20.15 Uhr 1,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für den Kölner Privatsender mit guten 14,6 Prozent bei den Jüngeren einherging. 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen schalteten für die Sendung ein - keine Primetime-Sendung erreichte am Samstag eine höhere Quote, lediglich die Bundesliga und die «Tagesschau» holten am Nachmittag und frühen Abend bessere Werte. Insgesamt sahen das Live-Programm von Mario Barth 7,7 Prozent, bevoram späteren Abend auf 7,5 Prozent und 1,44 Millionen Zuschauer abbaute. Auch bei den Jüngeren fiel die Marktanteil auf leicht unterdurchschnittliche 11,6 Prozent zurück.Zweistellige Quoten beim jungen Publikum sicherte sich am Samstagabend sonst nur Sat.1, das mit dem familienfreundlichen Filmauf 10,3 Prozent der Jüngeren gelangte. Insgesamt schalteten den Streifen anderthalb Millionen Zuschauer ein, die zu ebenfalls schönen 6,3 Prozent führten. Fürblieben danach noch 9,9 Prozent der Jüngeren vor den Fernsehern bei 0,90 Millionen Gesamtzuschauern sitzen. Von der Marktführung beim Publikum ab drei Jahren waren aber sowohl Sat.1 als auch RTL weit entfernt.Die sicherte sich stattdessen das ZDF mit einem alten-Fall, der zur besten Sendezeit 4,91 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern versammelte. Der Marktanteil kletterte infolgedessen auf bombastische 20,5 Prozent beim Gesamtpublikum - stärker lief um 20 Uhr nur die «Tagesschau», die es im Ersten sogar auf 24,4 Prozent bei 5,23 Millionen Zuschauern gebracht hatte. Beachtliche hohe Reichweiten holte gegen 21.45 Uhr schließlich auch, die im ZDF noch 4,27 Millionen Zuschauer vom Abschalten fernhielt. 18,8 Prozent Marktanteil wurden für die Serie ermittelt.