Gemunkel über Zerwürfnis zwischen Böhmermann und btf

TV-News

Laut dem 'Spiegel' soll die «Neo Magazin Royale»-Produktionsfirma bei seiner nächsten Show nur noch als technischer Dienstleiter agieren.

Eigentlich heißt es im Showgeschäft: Never change a winning team. Doch daran hält sich das Medienbiz bekanntlich nur dann und wann – und laut 'Spiegel' steht wohl ein erneuter Bruch dieser Regel bevor: Seit die Talkshow «Roche & Böhmermann» 2012 für Furore gesorgt hat, waren Moderator und Satiriker Jan Böhmermann und die Produktionsfirma bildundtonfabrik (oder kurz: btf) ein festes Team. Gemeinsam bestritten die TV-Schmiede aus Köln Ehrenfeld und der gebürtige Bremer das «Neo Magazin», die größere Nachfolgeshow «Neo Magazin Royale», zahlreiche Skandale, jede Menge Aktionen, die große Wellen geschlagen haben, und diverse Specials wie die Literaturparodie «Letzte Stunde vor den Ferien». Laut 'Spiegel' kam es nun aber zum Zerwürfnis.Grund dafür sei unter anderem die veränderte Ausrichtung der Produktionsfirma. "Lange Zeit war Böhmermann der unangefochtene Star der btf", schreibt der 'Spiegel'. Durch neue Projekte wie «How to Sell Drugs Online (Fast)», «Drinnen – Im Internet sind alle gleich» und «Die Carolin Kebekus Show» hat sich dies aber verändert. Der 'Spiegel' führt fort: "Im Zusammenhang mit dem Portfolio der btf soll es zwischen Böhmermann und den Produzenten Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann zu Differenzen gekommen sein. Insidern zufolge ging es auch um Budgetfragen."Die Produktion des «Neo Magazin Royale»-Nachfolgers, der im Herbst starten und nach jetzigem Wissensstandheißen soll, "könnte trotzdem noch auf dem bisherigen Studiogelände in Köln-Ehrenfeld aufgezeichnet werden", hält der Medienbericht fest. Dann wäre die btf allerdings "nur noch als eine Art technischer Dienstleister". In ähnlicher Funktion agierte die btf unter anderem schon für das Joko-und-Klaas-Format «Die beste Show der Welt» aus dem Hause Florida TV.