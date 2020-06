Fast zweistellig: «Olympus Has Fallen» beschert RTLZWEI Top-Werte

Quotennews

RTLZWEI hat am Freitag an der 10-Prozent-Marke gekratzt – möglich war dies mit einem Actionfilm. ProSieben wurde derweil stärkster Verfolger vom Marktführer RTL.

Die Welt war bei RTLZWEI am Freitag wieder in Gefahr, so lautet jedenfalls der deutsche Untertitel des 2013 herausgekommenen Actionkrachers, der mit u.a. Gerald Butler und Morgan Freeman prominent besetzt ist. Beinahe hätte der Sender damit eine Quote von über zehn Prozent eingefahren:Starke 9,7 Prozent standen um 20.15 Uhr zu Buche, 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. Zuletzt hat RTLZWEI den Streifen im Dezember am Mittwochabend gezeigt, damals mit „nur“ 6,9 Prozent, die letzte Freitags-Ausstrahlung erfolgte im Juli 2019 mit ähnlich tollen 9,5 Prozent. 1,14 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, genauso viele waren es auch bei den letzten beiden Verwertungen. ► hat sich danach mit 7,5 Prozent und 0,68 Millionen Zusehern ebenfalls noch gut geschlagen. ProSieben wurde derweil mit Filmen der stärkste Verfolger von Zielgruppen-Sieger RTL:war für 12,1 Prozent gut,im Anschluss noch für 11,6 Prozent. Die absoluten Zuschauerzahlen beliefen sich auf 1,55 Millionen sowie 1,11 Millionen.