Daddy's Trailerschau

Trailerschau

Dieses Mal in unserer Kino und Heimkino vereinenden Trailerschau: Vertauschte Rollen, eine Totenwache und Folter.

Die beiden Achtzehnjährigen Danny und Ludwig kommen aus völlig verschiedenen Welten: Ludwig führt ein Leben in Reichtum, während der musikbegeisterte Danny jeden Cent zwei Mal umdrehen muss. Doch als sich die beiden im Europa-Park das erste Mal begegnen, wird ihnen klar, dass sie eine Gemeinsamkeit haben: ihr Äußeres. Sie sehen exakt gleich aus und werden prompt verwechselt. Die beiden nutzen die Gunst der Stunde und tauchen in ein fremdes Leben ein: Ludwig genießt den Zusammenhalt in Dannys Familie und Danny kann während seiner luxuriösen Auszeit für seinen Auftritt bei einem Song Contest üben.Der junge Yakov (Dave Davis) möchte die strenge chassidische Gemeinde in Brooklyn am liebsten verlassen, weil er seinen Glauben verloren hat. Da er dringend Geld braucht, stimmt er widerwillig dem Angebot des Rabbiners zu, die nächtliche Totenwache für ein verstorbenes Gemeindemitglied zu übernehmen. Kurz nach seiner Ankunft in dem baufälligen Haus wird Yakov klar, dass hier etwas sehr, sehr falsch läuft. Schon bald findet sich der junge Held in einem unheimlichen Albtraum wieder, der von einem furchteinflößenden Wesen orchestriert wird: Einem „Dibbuk“, wie im jüdischen Volksglauben jener Totengeist bezeichnet wird. In dieser Nacht des surrealen Schreckens muss sich Yakov nicht nur bösen Geistern, sondern auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.Nach dem Selbstmord ihrer Mutter kommt Zoe (J. Dallender) zu ihrem Stiefvater John (C. Mandylor), der bald eine völlig krankhafte Passion zu seiner Tochter hat. Er foltert Zoe in einer umfangreichen Folterkammer seines abgelegenen Farmhauses. Vor ihr wurden dort viele andere Frauen gefoltert. Irgendwann hat Zoe die Möglichkeit, ihrem Peiniger zu entkommen. Allerdings stellt sie sich dann die Frage, ob sie das überhaupt will…