Jubiläum für «Sechs auf einen Streich»

TV-News

Diesen Sommer entstehen zwei neue Filme aus der ARD-Märchenreihe «Sechs auf einen Streich» – darunter auch Nummer 50.

Weitere Infos «Das Märchen vom goldenen Taler» wird von NFP und Rights Film Productions (Produzenten: Gabriele Jung, Clemens Schaeffer und Marc Schneider) im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (Redaktion: Anke Sperl/Anja Hagemeier) und Radio Bremen (Redaktion: Michaela Herold) als ARD-Gemeinschaftsproduktion für Das Erste produziert. Gedreht wird in Berlin.



Die Produktionsprozesse in der deutschen Film- und Fernsehbranche laufen sukzessive wieder an – nun erwacht auch die Märchenreiheaus dem Dornröschenschlaf. Wie die ARD mitteilt, sind für diesen Sommer die Dreharbeiten zu zwei neuen Märchenfilmen angesetzt. Demnächst wird der WDR eine Adaption vonumsetzen, kürzlich hat der rbb wiederum mit den Dreharbeiten zum 50. «Sechs auf einen Streich»-Film begonnen:nach Motiven von Hans Fallada.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 14. Juli 2020, gezeigt werden soll der Film im diesjährigen Weihnachtsprogramm. Vor der Kamera stehen unter anderem Stefanie Stappenbeck, Dominique Horwitz, Valerie Sophie Körfer, Dennenesch Zoudé, Stephan Grossmann und Justus Czaja. Regie führt Cüneyt Kaya. Das Drehbuch stammt von Heike Brückner von Grumbkow und Jörg Brückner in Bearbeitung von Enrico Wolf.Darum geht es: Seitdem sich der goldene Taler nicht mehr im Besitz des Dorfes Überall befindet, wächst dort nichts außer Kohl und Mutlosigkeit. Doch muss man sich einfach dem Schicksal ergeben, so wie der Bürgermeister (Stephan Grossmann) es vorlebt? Eines Tages hält es das mutige Mädchen Anna Barbara (Valerie Sophie Körfer) nicht mehr aus. Sie macht sich auf die Suche nach dem Dieb des goldenen Talers. Liesbeth (Dennenesch Zoudé), die aufmerksame Frau des Bürgermeisters, glaubt zu wissen, dass der Lumpensammler Hans Geiz (Dominique Horwitz) ihn gestohlen hat. Tatsächlich gelingt es Anna Barbara, den geizigen Greis aufzuspüren. Seine wertvolle Beute mag er allerdings nur unter der Bedingung herausrücken, dass das Mädchen drei Aufgaben meistert …