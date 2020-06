«Dr. House» startet bei Nitro schwach

Quotennews

Erst kurz vor Mitternacht reichten die Fans für gute Sehbeteiligungen aus. Zu Beginn der Primetime enttäuschte der Auftakt mit weniger als einem Prozent Marktanteil.

Stattdarf in der Primetime am Donnerstag bei Nitro nunran. Zum Auftakt war Gregory House allerdings deutlich schwächer unterwegs als seine Vorgänger. Vor allem für die ersten Folgen des Abends wollte es überhaupt nicht laufen. Zur prominenten Uhrzeit tat sich zwar auch «Law & Order» in den vergangenen Wochen schwer, so schwach wie für den charismatischen Doktor lief es aber nicht. Denn dieser musste sich zur besten Sendezeit mit miesen 0,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe begnügen. Insgesamt waren zunächst nur 120.000 Zuschauer für die Folgen dabei. Später schalteten noch bis zu 170.000 ein. Mit 0,5 Prozent lief es auch beim Gesamtpublikum alles andere als überragend.Da die Reichweiten im weiteren Verlauf allerdings kaum abnahmen und im Gegenteil sogar leicht nach oben gingen, vielen die Sehbeteiligungen nicht mehr ganz so dürftig aus. Trotzdem blieb «Dr. House» bis 23.20 Uhr durchweg klar unter Senderschnitt. Denn auch 1,1 und später 1,5 sowie 1,3 Prozent Marktanteil bedeuteten für Nitro kein gutes Ergebnis in der klassischen Zielgruppe. Erst gegen Mitternacht lief es mit 2,5 Prozent einmal gut - zu wenig für den Gesamten-[Dr. House]]-Abend.Etwas besser lief es dagegen bei sixx und ProSieben Maxx . Dort kamenundab 20.15 Uhr auf gute 1,4 bzw. 1,6 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Insgesamt waren hier jeweils 210.000 Zuschauer überzeugt