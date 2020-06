Saban und XYZ Films stellen sich hinter Social-Media-Horror «Initiation»

Kino-News

Ein toter Sportler. Ein Social-Media-Trend. Und ein maskierter Killer.

John Berardo, einer der Regisseure hinter dem Horror-Episodenfilm «The Labyrinth», hat ein neues Projekt: Unter dem Titelwill er sich in einem Horror-Kriminalthriller den sozialen Netzwerken annehmen. Wie 'Variety' mitteilt, wird das Projekt von XYZ Films in Nordamerika von Saban Films vertrieben. Der Film entstand unter dem Arbeitstitel «Dembanger», ist bereits fertiggestellt und wird derzeit an internationale Verleiher herangetragen. «Initiation» basiert auf einem Kurzfilm Berardos und erzählt von den Gefahren, die in sozialen Netzwerken lauern.Losgetreten wird die Handlung durch die brutale Ermordung eines Star-Athleten, nachdem in den sozialen Medien Vorwürfe laut wurden, er sei ein Gewalttäter. Bald darauf nimmt ein maskierter Killer Studierende ins Visier – und wie drei Mitglieder einer Schwesternschaft herausfinden, hängt all das mit einem neuen Social-Media-Trend zusammen …Das Drehbuch stammt von John Berardo, Brian Frager und Lindsay LaVanchy. Zum Cast gehören Lochlyn Munro («Riverdale»), Isabella Gomez («One Day at a Time»), Jon Huertas («This Is Us»), Froy Gutierrez («Teen Wolf»), Bart Johnson («High School Musical») und Yancy Butler («Kick-Ass»).