«How I Met Your Mother» am Morgen bringt nur Quotenkummer und Sorgen

Quotennews

Am humorigen ProSieben-Morgen war mit «How I Met Your Mother» kein Blumentopf zu gewinnen.

Es ist eine der bekanntesten und beliebtesten Comedyserien der 2000er-Jahre:. Die verworrenen, außergewöhnlichen Liebeseskapaden von Ted, Barney, Robin und Co. wurden oft zitiert und auch heiß diskutiert. Aber als Vormittagswiederholung hat die Serie längst ihren Glanz verloren. So erreichten vier Episoden von «How I Met Your Mother» am Donnerstagvormittag ab 9.15 Uhr zwischen rund 50.000 und 0,10 Millionen Sitcomfans. Damit belief sich die Sehbeteiligung auf katastrophale 1,1 bis miese 2,1 Prozent Marktanteil.Bei den Werberelevanten sah es mit zunächst 3,8, dann 2,5 und 4,3 Prozent nicht besser aus. Die vierte Folge dagegen landete in der Zielgruppe ab 10.30 Uhr immerhin bei mageren 5,8 Prozent Marktanteil. Die weniger bekannte, dennoch durchaus beliebte Sitcomhatte ab 14.50 Uhr dagegen einen guten Donnerstag.In der Zielgruppe standen nämlich sehr tolle 13,7 Prozent Marktanteil und sehr gute 11,5 Prozent auf dem Papier. Beim Gesamtpublikum wurden 0,40 und 0,39 Millionen Fernsehende notiert. Das mündete in gute 4,3 Prozent Marktanteil sowie in akzeptable 3,9 Prozent