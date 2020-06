Weiterschauen: Netflix testet neue Funktion

Vermischtes

Wer sich über eine angebrochene und aufgegebene Serie auf seiner Netflix-Übersichtsseite ärgert, die partout nicht verschwindet, kann womöglich bald aufatmen.

Netflix testet die Option, dass man Titel aus der eigenen 'Weiterschauen'-Spalte löschen kann. Wollt ihr diese Option auch haben?

Es ist ein kleines Alltagsärgernis, das wohl viele Streaming-Nutzende kennen: Fängt man einmal einen Film oder eine Serie an und bricht diese Produktion aus Desinteresse ab, dauert es oft ganz schön lang, bis sie wie von Geisterhand aus der 'Weiterschauen'-Übersicht verschwindet. Denn weder Disney+ , noch Amazon Prime , noch Netflix bieten die Option an, die eigene 'Weiterschauen'-Spalte zu kurieren. Aus der Logik der VOD-Plattformen leider wenig überraschend, schließlich führt eine lange Liste an angebrochenen Filmen und Serien der Kundschaft doch sehr handlich vor, wie viel es auf dem Dienst noch zu entdecken gibt – die erhoffte Psychologie dahinter: Man lässt sein Abo somit länger laufen, statt es zu kündigen.Jedoch ist die nicht kontrollierbare 'Weiterschauen'-Übersicht für viele Streaming-Nutzende auch lästig: Wer will schon wochenlang daran erinnert werden, aus einer spontanen Laune irgendeinen Mist angefangen zu haben? Und wer will eine unübersichtliche, lange 'Weiterschauen'-Liste haben, weil bei einem Dutzend Filmen noch die letzten 20 Sekunden Abspann geguckt werden sollen? Branchengigant Netflix reagiert nun auf den daraus resultierenden Unmut seiner Kundschaft und testet daher laut 'The Verge' die Option, die eigene 'Weiterschauen'-Liste zu editieren.Wie schon in der Vergangenheit, testet Netflix sein neustes Feature erst einmal nur auf ausgewählten Accounts. Bisher ist die Option, selbstständig Titel aus der 'Weiterschauen'-Liste zu entfernen, nur in der mobilen Android-App einzelner Userinnen und User aufgetaucht. Eine Ausweitung des Test-Kreises ist, wie die Erfahrung mit solchen Netflix-Tests zeigt, aber denkbar – und wenn sich das Feature bewährt, könnte es Netflix-Standard werden.