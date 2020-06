Erfolgreicher Abend: ProSieben mit «Greys» zweistellig, Kabel Eins wird vom «Knochenjäger» glücklich gemacht

Quotennews

Für den Sender mit der orangefarbenen Eins lief es am Mittwoch zur besten Sendezeit besonders stark.

Quotenerfolg für den in München ansässigen Fernsehsender Kabel Eins. Zur besten Sendezeit lief am Mittwochabend der Film. Dieser erreichte deutlich überdurchschnittliche 8,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,37 Millionen Menschen sahen zu und machten den Thriller somit zum mit Abstand meistgesehenen Format des Senders an diesem Abend. Die Serienversion des Stoffs läuft derzeit immer donnerstags in Sat.1 Somit hatte Kabel Eins insgesamt auch die Nase vor ProSieben – beim Münchner Sender gab es die vorerst letzte neue Folge vonzu sehen. Die Krankenhausserie weicht kommende Woche für frische Ausgaben von «9-1-1 Notruf LA». Und hat schon mal vorgelegt. Die zum Abschied in der Zielgruppe erreichten 10,4 Prozent Marktanteil (gesamt 1,13 Millionen Zuschauer) sind ein sehr passabler Wert,hielt da nicht mit und kam ab 21.15 Uhr nicht über magere 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.Und auch drei Wiederholungen von «9-1-1 Notruf LA», die zwischen 22.15 und ein Uhr nachts zu sehen waren, rissen bei Weitem keine Bäume aus. 6,1, 6,0 sowie 7,2 Prozent Marktanteil fuhr die Produktion von Ryan Murphy ein. 0,57, 0,36 und 0,33 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein.