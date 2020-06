Der schönste Tag des Lebens? RTLZWEI lässt Paare im Juli live heiraten

TV-News

Hochzeit unter erschwerten Bedingungen. Zwei Reporter begleiten zwei Paare live. Produziert wird die Sendung von einer ProSiebenSat.1-Firma.

Ein ungewöhnliches Live-Experiment wagt der Münchner Fernsehsender RTLZWEI im Hochsommer. Am Samstag, 11. Juli, wird der Kanal zwei Paare live im deutschen Fernsehen heiraten lassen.wird von den Reportern Alexandra Maurer und Eric Schroth präsentiert. Die Sendung soll kurz vor der jeweiligen Zeremonie beginnen. Unter anderem lassen sich an diesem Jahr Yvonne König und Markus Mörl trauen. Mörl ist als NDW-Star („Ich will Spaß“) bekannt geworden.Auch Leslie und Oleg trauen sich und heiraten – trotz Corona. Die gelernte Friseurin und der Gastronom trafen sich zum ersten Mal auf der Party eines gemeinsamen Bekannten. Oleg sah Leslies Lachen und war sofort verzaubert. Die Live-Sendung soll auch zeigen, auf welche Hindernisse die Paare wegen Corona stießen und welche Sachen derzeit bei einer Hochzeit eben nicht möglich sind. Produziert wird die Liveshow von Red Seven Entertainment, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1-Gruppe.Für RTLZWEI ist es übrigens nicht die erste Live-Hochzeit an einem Samstagabend. «Daniela und Lucas – die Hochzeit» erreichte im Juni 2016 2,6 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Vor dem Altar standen damals Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger.