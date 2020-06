Großteils unbekannt: Sat.1 sichert sich ABC-Sommerkrimi «Reef Break»

TV-News

Die Serie wird Teil des Sat.1-Dienstags, an dem sich auch «MacGyver» mit ganz frischen Folgen zurückmeldet.

Überraschung in Sat.1: Der TV-Sender hat sich für sein Dienstags-Line-Up eine neue Serie amerikanischen Ursprungs gesichert. Am 14. Juli läuft die erste Staffel vonan. Die französisch-amerikanische Produktion lief im zurückliegenden Sommer beim Broadcaster ABC, hatte dort aber keinen Erfolg und kam entsprechend nicht über die eingangs bestellten 13 Episoden hinaus. Sat.1 sendet sie dienstags ab 21.15 Uhr.Cat Chambers hat sich einst als charmante Diebin einen Namen gemacht. Doch nun erhält sie durch Zufall ein Jobangebot von völlig unerwarteter Seite: Sie soll für den Gouverneur arbeiten - und das in ihrer ganz eigenen unkonventionellen Art. CBS-Gesicht Poppy Montgomery ( «Unforgettable» ► , «Without a Trace») spielt die charmante Diebin.A pro pos CBS: Am gleichen Abend bringt der Münchner Sender auchins Line-Up zurück. Die Krimiserie läuft dann immer um 20.15 Uhr. Die Ausstrahlung beginnt mit der Auftaktfolge der vierten Staffel. Komplettiert wird der Krimiabend dann mit brandneuen-Abenteuern, die auf dem angestammten Slot der Serie, nämlich um 22.15 Uhr, zu sehen sind. Hier setzt Sat.1 die zehnte Staffel mit der 13. Episode um und kommt somit dem Serienende Schritt für Schritt näher. Eine elfte Staffel wird es bekanntlich nicht geben.