Lord und Miller machen Krimiserie für Apple TV+

US-Fernsehen

Die «The LEGO Movie»- und «21 Jump Street»-Regisseure steuern für den Streamingdienst eine humorvolle Krimiserie hinzu.

Was kommt viele Jahre nach einer Abschlussfeier? Genau, das Stufentreffen. Und was kommt nach dem Stufentreffen? Gelegentlich die Stufentreffen-Afterparty. Und da kann manchmal mörderisch was schiefgehen. Davon zumindest wirdhandeln, eine neue Serie von Phil Lord und Chris Miller, den Regisseuren von «21 Jump Street», «22 Jump Street» und «The LEGO Movie». Wie 'Deadline Hollywood' berichtet, entsteht «The Afterparty» für Apple TV+ Die Produktion von Sony Pictures TV, TriStar Television und Lord Miller Productions wird als achtteilige Miniserie bezeichnet. Der Comedy-Krimi wird von Episode zu Episode nicht nur die Erzählperspektive wechseln, sondern auch die Bildästhetik und (Sub-)Genre-Einflüsse. Die Idee zum Format kam Miller, der auch die Showrunner-Position übernehmen wird.Neben dem Filmemacher-Duo wird Aubrey Lee die Serie produzieren. «The Afterparty» entstand im Rahmen eines Fünf-Jahres-Vertrags zwischen Lord & Miller und Sony Pictures Television, der vor etwas mehr als einem Jahr abgeschlossen wurde. Für Sony Pictures produzierten sie unter anderem schon «Spider-Man: A New Universe»