«Der große Santini»-Regisseur Lewis John Carlino ist tot

Köpfe

Der US-Regisseur und Drehbuchautor Lewis John Carlino verstarb im Alter von 88 Jahren.

Er war nicht gerade der geschäftigste Filmregisseur, dennoch wurde er hoch geachtet: Lewis John Carlino machte sich mit den Filmen «Der Weg allen Fleisches», «Der große Santini» und «Class - Vom Klassenzimmer zur Klassefrau» einen Namen, darüber hinaus verfasste er die Drehbücher zu solchen Filmen wie «Spiegelbild der Angst», «Kalter Hauch» und «Ich hab' dir nie einen Rosengarten versprochen» sowie «Schwarzer Sommer».Lewis John Carlino erhielt eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung sowie sogleich drei Nominierungen für den US-Gewerkschaftspreis der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren. Wie seine Tochter heute, am 24. Juni 2020, den US-Branchenblättern mitteilte, verstarb er am 17. Juni in seinem Haus im US-Staat Washington.Der Regisseur und Autor starb an den Folgen des Myelodysplastischen Syndroms. Er wurde 88 Jahre alt.