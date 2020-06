Nach Coronapause: 19-ZDF-Formate werden schon wieder gedreht

TV-News

Zudem gingen nach dem Lockdown acht Formate neu in Produktion – plus eine, die das ZDF für den KiKa beisteuert.

Das ZDF ist eifrig dabei, sich neue Stoffe für den Fernsehherbst und -winter zu organisieren. Wie der in Mainz ansässige Kanal in dieser Woche mitteilte, laufen inzwischen die Produktionsarbeiten von 19 Formaten, die im Laufe des Corona-Lockdowns unterbrochen wurden, wieder. Als erstes ZDF-Format nahm dabei die Vorabendseriedie Arbeit wieder auf. Sie wird seit 21. April wieder hergestellt, wenige Tage danach gingen auch die Lampen im Studio vonwieder an.Im Mai wurden dann die Arbeiten zu frischen Folgen vonundfortgesetzt. Mittlerweile sind es 19 ZDF-Produktionen, deren Produktionscrews wieder an die Arbeit gegangen sind. Neben den schon genannten auchund die «SOKO» aus Potsdam.Obendrein wurden neun Projekte neu gestartet – darunter auch die für den KiKa entstehende Serie. Des Weiteren erfolgte seit Juni der Drehstart für, neue Staffeln vonundsowie einer Ostsee-Folge von. Vervollständigt wird die Liste von Formaten wieund